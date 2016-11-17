Роскомнадзор закрыл социальную сеть Linkedln в России

Злата ЗУКОВИЧ

Такое решение было принято сегодня.

Социальную сеть Linkedln Роскомнадзор внес в список запрещенных из-за нарушения прав субъектов персональных данных, сообщает РИА Новости. Ранее Таганский суд Москвы решил заблокировать социальную сеть, а Мосгорсуд 10 ноября признал это решение законным.

- На основании вступившего в законную силу решения суда социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи, - сообщили в Роскомнадзоре.

По данным за 2015 год число зарегистрированных пользователей LinkedIn превысило 400 миллионов человек, из них в России – пять миллионов.

Социальный инженер, директор NÉRPA agencyЕкатерина Ларионова поделилась мнением об известной социальной сети:

- LinkedIn - нейтральная социальная сеть, способная продемонстрировать профессиональные качества. Демонстративная блокировка на государственном уровне может негативно сказаться на позиционировании российских специалистов. Также в блокировке могут быть замечены предпосылки жесткого ограничения свобод российских граждан.

Креативный директор агентства «SimbiozMedia» Константин Акаёмов считает, что россияне мало что потеряют после блокировки сети:

- Я давно регистрировался в этой соцсети примерно в 2013 году, около месяца развивал аккаунт, добавлял каких-то незнакомых мне людей, надеясь на хоть какой-то профит. Но, то ли я делал что-то не так, то ли соцсеть заточена под наших западных коллег, но, у меня ничего не получилось. Эта социальная сеть годится, если ты хочешь выйти на западный рынок, либо трудоустроиться за рубежом. В любом случае, LinkedIn не популялизировалась в России, это сугубо моё мнение.



- В целом, моё отношение к блокировке этого ресурса, нейтральное, я ею не пользовался, хотя может быть для тех, кто работает с западными рынками, это станет небольшой проблемой, но не более. Это как соцсеть Google + в России, также никто не пользуется и не понимает, для чего она нужна. Лишь бы до Facebook не добрались, - заметил Акаёмов. - В 2015 году я общался с коллегой из Берлина, они тоже занимаются digital-рекламой, он мне показал довольно крутые приёмы с западными соцсетями, с LinkedIn в том числе, я тогда, конечно, же восхитился этому, но, потом понял, что у нас с этим работать бесполезно.