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Роскомнадзор закрыл социальную сеть Linkedln в России// 17.11.2016
Такое решение было принято сегодня.
Социальную сеть Linkedln Роскомнадзор внес в список запрещенных из-за нарушения прав субъектов персональных данных, сообщает РИА Новости. Ранее Таганский суд Москвы решил заблокировать социальную сеть, а Мосгорсуд 10 ноября признал это решение законным.
- На основании вступившего в законную силу решения суда социальная сеть LinkedIn внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направлена для блокировки операторам связи, - сообщили в Роскомнадзоре.
По данным за 2015 год число зарегистрированных пользователей LinkedIn превысило 400 миллионов человек, из них в России – пять миллионов.
Социальный инженер, директор NÉRPA agencyЕкатерина Ларионова поделилась мнением об известной социальной сети:
- LinkedIn - нейтральная социальная сеть, способная продемонстрировать профессиональные качества. Демонстративная блокировка на государственном уровне может негативно сказаться на позиционировании российских специалистов. Также в блокировке могут быть замечены предпосылки жесткого ограничения свобод российских граждан.
Креативный директор агентства «SimbiozMedia» Константин Акаёмов считает, что россияне мало что потеряют после блокировки сети:
- Я давно регистрировался в этой соцсети примерно в 2013 году, около месяца развивал аккаунт, добавлял каких-то незнакомых мне людей, надеясь на хоть какой-то профит. Но, то ли я делал что-то не так, то ли соцсеть заточена под наших западных коллег, но, у меня ничего не получилось. Эта социальная сеть годится, если ты хочешь выйти на западный рынок, либо трудоустроиться за рубежом. В любом случае, LinkedIn не популялизировалась в России, это сугубо моё мнение.
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