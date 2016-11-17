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Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".// 17.11.2016
Глава правительства считает, что привычное название звучит неполиткорректно.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, предложив переименовать кофе американо в "русиано", сообщают РИА новости.
На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета премьер похвалил коллег из Белоруссии. Он отметил, что они вели себя исключительно конструктивно. В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.
- Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", — сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе в Русиано.
В 2014 году некоторые кафе Крыма изменили название кофе "американо" на "россияно" и "крымский. А в одном из кофе-автоматов название кнопки "американо" (Americano) изменили на "россияно" (Russiano).
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