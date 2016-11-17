В Уфе на Сельской Богородской прорвало трубу

Злата ЗУКОВИЧ

Образовалась чудовищная гололедица в сторону Сипайлово.

Фото: группа БашДТП Вконтакте

Сегодня, 17 ноября, в 11:00 на улице Сельская Богородская произошла утечка воды. На место аварии выехали сотрудники МУП «Уфаводоканал». Улицу затопило теплой водой в районе ТЭЦ в сторону Сипайлово.

- Чтобы не допустить образования наледи на дорожном покрытии, к ликвидации аварии также привлечены силы и средства коммунальной службы Калининского района, - отмечают в пресс-центре службы спасения республики.

Однако гололедица все же образовалась. Видео с места события очевидцы разместили в группе БашДТП Вконтакте.

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