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17 ноября, четверг
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СЕГО ДНЯ
В Уфе на Сельской Богородской прорвало трубу// 17.11.2016
Образовалась чудовищная гололедица в сторону Сипайлово.
Фото: группа БашДТП Вконтакте
Сегодня, 17 ноября, в 11:00 на улице Сельская Богородская произошла утечка воды. На место аварии выехали сотрудники МУП «Уфаводоканал». Улицу затопило теплой водой в районе ТЭЦ в сторону Сипайлово.
- Чтобы не допустить образования наледи на дорожном покрытии, к ликвидации аварии также привлечены силы и средства коммунальной службы Калининского района, - отмечают в пресс-центре службы спасения республики.
Однако гололедица все же образовалась. Видео с места события очевидцы разместили в группе БашДТП Вконтакте.
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