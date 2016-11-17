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В Уфе проходит форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ»// 17.11.2016
В нем принимают участие около 400 представителей российских регионов и зарубежных стран.
Фото: ria.ru
В уфимском Конгресс-холле сегодня открылся форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ». В числе его организаторов Совет Федерации и правительство Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера верхней палаты российского парламента Галину Карелову.
По словам Кареловой, столица Башкирии не случайно выбрана местом проведения форума. Благотворительность в республике, по ее словам, является важным системным элементом социальной политики. В регионе действует коллегиальный совещательный орган - Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности. Разработан региональный закон "О государственной поддержке благотворительной деятельности", работают около 300 благотворительных организаций.
Как отметила вице-спикер, форум даст старт международной благотворительной акции "Операция Улыбка", в рамках которой российские и зарубежные хирурги, специально прибывшие с этой целью в Уфу, прооперируют более 50 детей с врожденными челюстно-лицевыми пороками.
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