17 ноября, четверг
СЕГО ДНЯ

Видинеевский театр стал бы изюминкой для Уфы - Чиглинцева

Ольга КОРЗИК // 17.11.2016
В Уфе проходит круглый стол.

Сегодня в Уфе обсуждают вопросы о том, как можно использовать объекты культурного наследия Уфы в целях туризма.

Замначальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева сообщила о том, что сейчас в  управление часто обращаются горожане с вопросом о том, будет ли в городе восстановлен Видинеевский театр. (Он был построен в 1984 году, находился в парке Аксакова). По ее словам, на это нужны огромные средства, а инвестора пока не нашлось. 

- Если бы нашлись инвесторы, которые восстановили это здание, это был бы огромный плюс для развития туристической Уфы, - сказала она. - Восстановление Видинеевского театра было бы изюминкой для Уфы.

Напомним, в 2011 году СМИ сообщали о возможности восстановления театра.

 - Помочь в возрождении памятника уфимской старины вызвалась местная компания «Вместе», - сообщало тогда  ИА REGNUM. - Фирма выразила готовность обеспечить финансирование, оформление градостроительной документации и собственно производство работ. Специалисты намерены отстроить уникальное строение в первозданном виде.

Однако здание восстановлено не было.

Справка.  Деревянное здание летнего театра было построено в 1894 году владельцем уфимских спиртоводочных и пивоваренных заводов В. Видинеевым за 9 месяцев. Это было внушительное сооружение с многоярусным залом на 794 места и прекрасной акустикой. В нем выступали заезжие знаменитости. Каждый летний сезон здание принимало на гастроли театральные и концертные коллективы.

Здание Видинеевского театра функционировало до 80-х годов 20 века, затем ввиду его ветхости было закрыто. Архитектурный памятник деревянного зодчества снесли в 1991 году по решению администрации города. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

17.11.2016
В Уфе проходит форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ»
В нем принимают участие около 400 представителей российских регионов и зарубежных стран.

17.11.2016
В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом
В Уфе проходит круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».

17.11.2016
Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности
По его мнению, городу необходимо срочно мобилизовать все свои творческие силы.

16.11.2016
Эксперт: В обществе наблюдается разрыв социальных связей и эстетизация смерти
Специалист института стратегических исследований прокомментировал проблему увеличения самоубийств в Башкирии.

16.11.2016
Главврач онкодиспансера стал первым замом председателя горсовета Уфы
Депутаты выбрали Руслана Султанова на эту должность единогласно.

16.11.2016
Глава горсовета Уфы опасается, что журналисты могут увидеть "много нехорошего"
Журналисты города обратились к председателю Горсовета с официальным письмом.

16.11.2016
Депутаты горсовета Уфы предлагают увеличить плату за коммуналку, чтобы помочь поставщику
“Уфимским инженерным сетям” не хватает денег на ремонт труб.

16.11.2016
Горсовет приостановит захоронения на Южном кладбище Уфы
Если не разрешится земельный спор с Михайловским сельсоветом, в июле кладбище будет закрыто.

16.11.2016
В Уфе карета «скорой помощи» с беременной женщиной попала в ДТП
Авария произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово ранним утром.

16.11.2016
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету
Они пройдут в городском дворце культуры.

15.11.2016
В Башкирии с начала года 31 ребёнок свёл счёты с жизнью
Большинство несовершеннолетних покончили с собой из-за несчастной любви, конфликтов с родными или их смерти.

15.11.2016
Что говорят о задержании Алексея Улюкаева
Сегодня ночью министр экономического развития РФ был задержан по подозрению в получении взятки.

15.11.2016
Ирек Ялалов: Коттеджи признают памятниками, потому что в них живут купцы
По мнению главы администрации, общественники и эксперты часто необъективны к старым зданиям.

15.11.2016
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год
Глава администрации предложил устраивать в местах торговли народные гулянья.

15.11.2016
Роснефть: «Башнефть» была приобретена в соответствии с законодательством РФ
Министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан из-за "Башнефти".

14.11.2016
Прокурор Башкирии проведет прием граждан в Салаватском районе
Граждане смогут обратиться нему с жалобами на местных чиновников.

14.11.2016
Администрацию Уфы просят расширить дороги в Деме
Рост числа домов в микрорайоне привел к образованию пробок.

12.11.2016
В Уфе ледяной дождь сменился сильным туманом
В аэропорту задерживаются рейсы, которые должны прибыть в столицу Башкирии

11.11.2016
В Башкирии на сегодня около 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных
С начала года от опасного заболевания умерло более 800 человек.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"