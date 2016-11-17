Видинеевский театр стал бы изюминкой для Уфы - Чиглинцева

Ольга КОРЗИК

В Уфе проходит круглый стол.

Сегодня в Уфе обсуждают вопросы о том, как можно использовать объекты культурного наследия Уфы в целях туризма.

Замначальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева сообщила о том, что сейчас в управление часто обращаются горожане с вопросом о том, будет ли в городе восстановлен Видинеевский театр. (Он был построен в 1984 году, находился в парке Аксакова). По ее словам, на это нужны огромные средства, а инвестора пока не нашлось.

- Если бы нашлись инвесторы, которые восстановили это здание, это был бы огромный плюс для развития туристической Уфы, - сказала она. - Восстановление Видинеевского театра было бы изюминкой для Уфы.

Напомним, в 2011 году СМИ сообщали о возможности восстановления театра.

- Помочь в возрождении памятника уфимской старины вызвалась местная компания «Вместе», - сообщало тогда ИА REGNUM. - Фирма выразила готовность обеспечить финансирование, оформление градостроительной документации и собственно производство работ. Специалисты намерены отстроить уникальное строение в первозданном виде.

Однако здание восстановлено не было.

Справка. Деревянное здание летнего театра было построено в 1894 году владельцем уфимских спиртоводочных и пивоваренных заводов В. Видинеевым за 9 месяцев. Это было внушительное сооружение с многоярусным залом на 794 места и прекрасной акустикой. В нем выступали заезжие знаменитости. Каждый летний сезон здание принимало на гастроли театральные и концертные коллективы.

Здание Видинеевского театра функционировало до 80-х годов 20 века, затем ввиду его ветхости было закрыто. Архитектурный памятник деревянного зодчества снесли в 1991 году по решению администрации города.