|
17 ноября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Видинеевский театр стал бы изюминкой для Уфы - Чиглинцева// 17.11.2016
В Уфе проходит круглый стол.
Сегодня в Уфе обсуждают вопросы о том, как можно использовать объекты культурного наследия Уфы в целях туризма.
Замначальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева сообщила о том, что сейчас в управление часто обращаются горожане с вопросом о том, будет ли в городе восстановлен Видинеевский театр. (Он был построен в 1984 году, находился в парке Аксакова). По ее словам, на это нужны огромные средства, а инвестора пока не нашлось.
- Если бы нашлись инвесторы, которые восстановили это здание, это был бы огромный плюс для развития туристической Уфы, - сказала она. - Восстановление Видинеевского театра было бы изюминкой для Уфы.
Напомним, в 2011 году СМИ сообщали о возможности восстановления театра.
- Помочь в возрождении памятника уфимской старины вызвалась местная компания «Вместе», - сообщало тогда ИА REGNUM. - Фирма выразила готовность обеспечить финансирование, оформление градостроительной документации и собственно производство работ. Специалисты намерены отстроить уникальное строение в первозданном виде.
Однако здание восстановлено не было.
Справка. Деревянное здание летнего театра было построено в 1894 году владельцем уфимских спиртоводочных и пивоваренных заводов В. Видинеевым за 9 месяцев. Это было внушительное сооружение с многоярусным залом на 794 места и прекрасной акустикой. В нем выступали заезжие знаменитости. Каждый летний сезон здание принимало на гастроли театральные и концертные коллективы.
Здание Видинеевского театра функционировало до 80-х годов 20 века, затем ввиду его ветхости было закрыто. Архитектурный памятник деревянного зодчества снесли в 1991 году по решению администрации города.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
17.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом
15.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Коттеджи признают памятниками, потому что в них живут купцы
17.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура Башкирии наказала четыре ведомства за трюки с землей
17.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе в эти выходные снова пройдут сельхозярмарки
17.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности
17.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе горела бывшая гостиница Минлесхоза
17.11.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может появиться железная дорога в аэропорт
16.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Что делать родителям, если они опасаются, что ребенок покончит с собой
16.11.2016 // ПУЛЬС
Депутаты горсовета Уфы повысили ставки по налогам на имущество физлиц
16.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Глава горсовета Уфы опасается, что журналисты могут увидеть "много нехорошего"
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте