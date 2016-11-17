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В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом// 17.11.2016
В Уфе проходит круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».
Фото: Ольга Корзик
Сегодня в рамках круглого стола заместитель начальника главархитектуры Уфы Галина Чиглинцева сообщила, что в городе имеется 875 объектов культурного наследия. Но только 308 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, из них 47 объектов федерального значения, 259 - регионального, 1 - местного.
Оставшиеся 567 объектов культурного наследия являются вновь выявленными и не включены в этот реестр. Таким образом, лишь 35% исторических объектов Уфы охраняются законом.
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