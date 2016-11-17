Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности

Ольга КОРЗИК

По его мнению, городу необходимо срочно мобилизовать все свои творческие силы.

Фото: Ольга Корзик

В Уфе сегодня организован круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».

Выступивший на нем архитектор из Амстердама (Нидерланды ) Йос Куйперс считает, что Уфа находится в опасности из-за того, что город теряет объекты культурного наследия.

- Постоянно разрушая памятники истории и архитектуры, можно добиться того, что город превратится в обычный индустриальный город, каких много, - сказал он.

По его словам, таким образом, в город сложно будет привлечь туристов.

- Зачем туристам ехать сюда, если в своем родном городе они могут увидеть объекты гораздо интереснее и значимее? - задал вопрос архитектор. По его словам, для привлечения туристов городу срочно нужно мобилизовать все свои творческие силы.