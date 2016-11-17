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Архитектор из Нидерландов: Уфа находится в опасности// 17.11.2016
По его мнению, городу необходимо срочно мобилизовать все свои творческие силы.
Фото: Ольга Корзик
В Уфе сегодня организован круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».
Выступивший на нем архитектор из Амстердама (Нидерланды ) Йос Куйперс считает, что Уфа находится в опасности из-за того, что город теряет объекты культурного наследия.
- Постоянно разрушая памятники истории и архитектуры, можно добиться того, что город превратится в обычный индустриальный город, каких много, - сказал он.
По его словам, таким образом, в город сложно будет привлечь туристов.
- Зачем туристам ехать сюда, если в своем родном городе они могут увидеть объекты гораздо интереснее и значимее? - задал вопрос архитектор. По его словам, для привлечения туристов городу срочно нужно мобилизовать все свои творческие силы.
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