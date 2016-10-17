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Выборы в Уфе проверят по видеокамерам

Разиф АБДУЛЛИН // 17.10.2016
В Уфу сегодня приехали два члена Центральной избирательной комиссии России: Евгений Шевченко и Сергей Сироткин.

Фото: Азат Гиззатуллин

С какой целью приехали  в Уфу представители ЦИК России, покажет время, говорят, для проверки жалоб, поступивших из Башкирии. Сегодня они пообщались сначала с руководителями региональных отделений партий  - в здании ЦИК Башкирии, а затем – с активистами   и наблюдателями от партий  - в помещении ТИК Демского района Уфы. На встрече с представителями федерального ЦИК руководители региональных отделений партий в основном жаловались на нарушения во время избирательной кампании. А вот на встрече в ТИК Демского района участники выборной компании рассказывали о нарушениях в день голосования.

Автор скандального видеообращения к  председателю ЦИК России Элле Памфиловой Станислав Чайченко также приехал на встречу в Демский район. Напомним, в своем видеообращении он заявил, что готов лишиться свободы, если его заявления о нарушениях на выборах в этом районе не подтвердятся. И предложил посмотреть видео с некоторых участков, чтобы подтвердить или опровергнуть его заявления. Член ЦИК России Сергей Сироткин пообещал участникам встречи, что они вместе посмотрят видео с камер наблюдения на участках.

- Мне сказали, что предварительно позвонят и пригласят на просмотр видео, - рассказал Медиакорсети Станислав Чайченко. –  И даже назвали день встречи – четверг.

Напомним, что многие наблюдатели после выборов заявляли, что явка была завышена. Фактическую явку довольно легко посчитать, если посмотреть видео с камер, направленных на избирательные урны. И затем сравнить с официальными данными, введенными в систему ГАС-Выборы.

- Видео физически невозможно поправить так, чтобы там было больше избирателей у урн, чем их было на самом деле, - рассуждает Станислав Чайченко. – Значит, или мы докажем, что данные по явке подделали, или вдруг внезапно окажется, что видео «испорчено» или его нельзя посмотреть по каким-то другим причинам.

Мы следим за развитием событий.

Кто приехал в Уфу

Евгений Шевченко, 44 года, родился в Москве. С 1996 по 2007 год - помощник депутата Государственной Думы, советник заместителя председателя Государственной Думы, руководитель секретариата заместителя председателя Государственной Думы. С 2006 года - председатель Контрольно-ревизионной комиссии политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». В 2007 и 2011 годах назначался членом ЦИК России с правом совещательного голоса. С 2009 года – представитель политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 3 марта 2016 года.

Сергей Сироткин, 64 года, родился в Выборге. В 1995 году – помощник депутата Государственной Думы, координатор Ивановского регионального отделения  ЛДПР. В 1997 году был избран депутатом Законодательного Собрания Ивановской области. В 2003, 2007 и 2011 года избирался депутатом Государственной Думы (от ЛДПР). Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 9 марта 2016 года.

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