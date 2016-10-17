Дороги в Башкирии плохие из-за постоянного «недоремонта» - «Башкиравтодор»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Эта проблема возникла из-за нарушения сроков межремонтных периодов.

Фото: topkvadrat.ru

Главная проблема плохого качества дорог в Башкирии состоит в том, что они остаются неотремонтированы до конца. Об этом заявил сегодня генеральный директор "Башкиравтодора" Рим Гилязетдинов на пресс-ланче газеты "КоммерсантЪ".

- Проблемы и для федералов, и для нас – это очень большое количество недоремонта, громадное количество - признал он. – То есть нарушены сроки межремонтных периодов, и поэтому мы естественно не успеваем ремонтировать. Если у федеральных структур недоремонт составляет 50%, то у нас вообще все 75%. Это как снежный ком накапливается.