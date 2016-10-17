В Башкирии ликвидируют съезды к садам и дачам от федеральных трасс

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это коснется тех дорог, которые не соответствуют нормативам.

В ближайшие три года в республике планируется ликвидировать съезды от федеральных трасс, которые не соответствуют нормативам. Об этом сообщил сегодня на пресс-ланче газеты «КоммерсантЪ» начальник «Управления автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства Рамиль Сенжапов.

- По съездам есть нормативы к различным категориям дорог, в том числе ведущим к населенным пунктам, - пояснил Сенжапов. – Это переходно-скоростная полоса, освещение, полоса разгона, торможения и так далее. Те съезды, которые им не соответствуют, мы просто перекапываем, тем самым мы находим их псевдособственников и заставляем их приводить съезды в нормативной состояние.

Сейчас управление уже подписало соглашение о взаимодействии с несколькими крупными организации. Составляются дорожные карты, утверждаются сроки приведения съездов в нормативное состояние. Подвести первые итоги их реализации планируется в 2018 году.

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