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В Башкирии ликвидируют съезды к садам и дачам от федеральных трасс// 17.10.2016
Это коснется тех дорог, которые не соответствуют нормативам.
В ближайшие три года в республике планируется ликвидировать съезды от федеральных трасс, которые не соответствуют нормативам. Об этом сообщил сегодня на пресс-ланче газеты «КоммерсантЪ» начальник «Управления автомагистрали Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства Рамиль Сенжапов.
Сейчас управление уже подписало соглашение о взаимодействии с несколькими крупными организации. Составляются дорожные карты, утверждаются сроки приведения съездов в нормативное состояние. Подвести первые итоги их реализации планируется в 2018 году.
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