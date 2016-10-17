В России впервые сделали операцию по пересадке легких ребенку

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Фото: government.ru

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня сообщила журналистам, что впервые в стране успешно прошла операция по пересадке легких ребенку, передают информагентства. У него был диагноз «муковисцидоз».

- Хочу поздравить… с первой в нашей стране трансплантацией легких ребенку. Хотелось бы отметить, что всего таких операций в мире менее десяти, и то, что сделана такая операция у нас, - сказала Вероника Скворцова.

Как рассказали на пресс-конференции, 13-летнюю девочку перевели на самостоятельное дыхание через 18 часов после операции, и сегодня уже 25-ый день, как она себя хорошо чувствует и обходится без дополнительной вспомогательной терапии. Она уже гуляет на улице и имеет определенную физическую нагрузку.

Операция была проведена в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова.

Муковисцидоз – наиболее частое аутосомно-рецессивное потенциально летальное наследственное заболевание у лиц белой расы. Возникает из-за мутации гена. Поражает желёзы внешней секреции, вызывает тяжёлые нарушения функций органов дыхания. Средняя продолжительность жизни больных с таким диагнозом в России - 22-29 лет.