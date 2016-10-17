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В Уфе встреча с членами ЦИК России началась со скандала

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.10.2016
На встречу не пустили представителей штаба партии "Яблоко".

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе проходит встреча руководителей региональных отделений политических партий с членами ЦИК России Сергеем Сироткиным и Евгением Шевченко, которые приехали в Уфу разбираться с жалобами на нарушения во время избирательной кампании.

Сама встреча началась со скандалов. На встречу не пустили кандидата в депутаты Госдумы России от "Коммунистов России" Головина. При этом, как заявил руководитель регионального отделения этой партии Борис Нурисламов, к нему со стороны охраны было применено физическое насилие, и Головин вызвал наряд полиции для фиксации данного факта.

Руководитель регионального отделения "Яблока" Сергей Наумкин в свою очередь громко заявил, что на встречу с членами ЦИК России не пускают представителей избирательного штаба партии. Отчасти видеобращения этих людей, по словам Наумкина, послужили приезду проверяющей комисссии из Москвы.

Член ЦИК РФ Сергей Сироткин отметил, что в Уфе изначально планировалась встреча  с руководителями региональных отделений политических партий. И он вместе со своим коллегой Евгением Шевченко обязательно выслушает всех желающих.
По информации источника Медиакорсети, сегодня в 14.00 также пройдет встреча в ТИК Демского района Уфы. Напомним, во время выборов 18 сентября из этого района столицы Башкирии поступило значительное число жалоб на нарушения закона.

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