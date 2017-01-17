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В Башкирии около 25 процентов газового оборудования не соответствует нормативам безопасности// 17.01.2017
Госжилнадзор республики предлагает объединить дома с таким обрудованием в специальный реестр.
Фото: simg.sputnik.ru
В Башкирии Госжилнадзор планирует создать специальный реестр домов, которые составляют группу риска для газовых аварий. Об этом сообщил руководитель ведомства Ильдар Шафиков. По его словам, предложение внесено комитетом в межведомственную комиссию по чрезвычайным ситуациям. В реестр должны войти дома, в которых газовое оборудование не соответствует нормативам, а также те здания, в которых проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни.
- По данным, которые есть на сегодня, более 8,6 тысяч физлиц не заключили договора на техобслуживание газового оборудования, - сообщил Шафиков. - Это потенциальные нарушители, которым будет выписан соответствующий штраф, если они в срок не исправят нарушения. Что касается газового оборудования, в зависимости от его типа ситуация разная (на предмет соответствия нормативам - прим.ред), но в общей сложности цифра достигает 25 процентов по республике.
На дома, которые войдут в реестр, по планам Госжилнадзора, установят сигнализаторы задымления, которые помогут как можно раньше получить информацию об аварии.
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