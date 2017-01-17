Реку Белая в Башкирии описали как «грязная» - доклад Минприроды России

Разиф АБДУЛЛИН

В сети опубликован госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году».

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 16 января, на сайте федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россиийской Федерации в 2012-2020 гг» был опубликован госдоклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году». В нем, в том числе, есть информация по реке Белая в Башкирии.

В реке Белой продолжают фиксировать наличие фенола

«Вода в реке Белая в течении более чем десятилетнего периода характеризовалась повышенным содержанием в воде соединений марганца, меди, железа, нефтепродуктов и фенолов, органических веществ (по химическому потреблению кислорода - ХПК) - говорится в госдокладе. – Вода реки Белая, за небольшим исключением, на всем протяжении характеризовалась как «грязная». По сравнению с 2014 годом снизилось число створов, где вода характеризовалась как «загрязненная».

Динамику загрязнения реки в контрольном створе 10,5 км ниже Стерлитамака представлено на рисунке. На нем видно, что уровень фенола в Белой три года (с 2013 по 2015) снижается, но все равно превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) менее чем в 2 раза.

Притоки Белой загрязнены, в том числе нефтепродуктами

Остаются «грязными» и притоки реки Белая, говорится в докладе:

«В 2015 году притоки реки Белая были загрязнены органическими веществами (по ХПК), соединениями марганца, меди, железа, цинка, в ряде водных объектов – нефтепродуктами. Вода притоков реки Белая варьировала от «загрязненных» до «грязных». Превалировали в бассейне «грязные» воды. К ним относились река Уфа в среднем и нижнем течении, реки Дема, Уршак и другие…Загрязненность воды притоков реки Белая нефтепродуктами сохранилась, в среднем, на уровне 2 ПДК, повысились среднегодовые концентрации в Павловском водохранилище до 3-7 ПДК».

В Нижнекамском водохранилище почти в 5 раз увеличилась загрязненность нефтепродуктами

Также в докладе говорится о химическом составе воды Нижнекамского водохранилища в пункте 1,5 км в северо-востоку от села Андреевка, в районе гидропоста, который формируется под влиянием реки Белая.

"Химический состав воды Нижнекамского водохранилища..из года в год отличается повышенным для реки Кама и ее водохранилищ содержанием соединений марганца, которое в 2015 году составляло в среднем 11 ПДК, в половине проб концентрации превышали 10 ПДК. В 2015 году по сравнению с 2013-2014 гг примерно в 5 раз повысилась загрязненность воды нефтепродуктами".