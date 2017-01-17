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В Башкирии капремонт домов проведен с нарушениями в 45 процентах случаев// 17.01.2017
Жилстройнадзор озвучил данные об итогах работы за прошлый год.
Госкомитет по жилстройнадзору в прошлом году проверил качество капремонта 1063 домов в республике общей площадью около пяти миллионов квадратных метров. Из них нарушения были выявлены на 478 объектах, сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ведомства Ильдар Шафиков.
- В основном нарушения касались ненадлежащей комплектации проектно-сметной документации, ремонта кровли, теплоизоляции, технологги окраски фасадов зданий, - уточнил он.
Также Шафиков пояснил, что отсутствие предписаний со стороны жилстройнадзора означает 100-процентное соответствие ремонта всем нормативам.
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