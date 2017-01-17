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Управляющим компаниям Уфы выдано более 60 предписаний за плохую уборку снега

Наталья КУЗНЕЦОВА // 17.01.2017
Если они не будут исполнены, им грозят штрафы.

Фото: Наталья Кузнецова

За плохую очистку дворов от снега и наледи в период аномальных снегопадов управляющим компаниям Уфы выписано более 60 предписаний. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комитета по жилищному и строительному надзору РБ Ильдар Шафиков. Все они были выданы по итогам рассмотрения обращений граждан.

- Если предписания не будут исполнены, то будут наложены штрафы, которые достаточно существенны, в отношении юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, - пояснил Шафиков.

Руководитель надзорного ведомства добавил, что в целом более 90 процентов предписаний надзорного ведомства исполняются. Так, по его словам, происходит потому, что, во-первых, штрафы достаточно велики, а во-вторых, грозит это управляющей компании отзывом лицензии.

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