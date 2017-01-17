Ирек Ялалов поблагодарил уфимцев за участие в зимнем субботнике

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы подвел итоги субботника по очистке города от снега.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы Ирек Ялалов критично высказался об участии горожан в зимнем субботнике 14 января.

- Хочу выразить слова благодарности особой жителям Уфы, - сказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов, – которые поддержали и вышли. По нашим оценкам из 13,5 тысяч человек, просто со двора, вышло не более 10 процентов. Остальные – это работники жилищно-коммунального комплекса, сотрудники мэрии и районных администраций, предприятий жизнеобеспечения. То есть опять те же – кто занимается этим в рабочее время.

Напомним, во всех районах Уфы в эти выходные администрациями районов были организованы субботники по очистке от снега.

Между тем в Уфе продолжается работа по уборке и вывозу снега.

- За сутки с улиц города вывезено около 30 тысяч кубометров снега, сделано свыше 2000 рейсов на снежные полигоны, - сообщили 16 января в мэрии. - Всего с начала сезона из Уфы коммунальными службами столицы вывезено более 1 млн 200 тысяч кубометров снега.