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В Уфе порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 44,5 процента// 17.01.2017
В городе заболело более 7,7 тысяч человек.
Уже в первую неделю нового года несмотря на праздничные дни в Уфе ОРВИ и гриппом в Уфе заболело 7754 человека. Эпидемический порог превышен на 44,5 процента. Такие данные озвучила сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.
Ирек Ялалов поручил временно ограничить любые муниципальные мероприятия, прежде всего детские. Вопрос о возобновлении занятий в школах будет решен до конца недели.
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