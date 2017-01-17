В Уфе порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 44,5 процента

Наталья КУЗНЕЦОВА

В городе заболело более 7,7 тысяч человек.

Уже в первую неделю нового года несмотря на праздничные дни в Уфе ОРВИ и гриппом в Уфе заболело 7754 человека. Эпидемический порог превышен на 44,5 процента. Такие данные озвучила сегодня на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

По ее словам, в этом сезоне чаще всего встречается вирус гриппа А2 - Гонг Конг. Всего по результатам лабораторных исследований в декабре-январе выявлено 84 случая.

При этом резко выросло число заболеваемости детей - они составляют почти 75 процентов от общего числа больных. Превышение эпидемических порогов наблюдалось в возрастных группах с 3 до 6 лет на 7,5 процента, с 7 до 14 лет на 44,5 процента, среди взрослых на 74,3 процента.

- Тяжелых случаев нет, - сообщила Пермина. - Можно сказать, что эпидемия пока умеренной интенсивности.

Ирек Ялалов поручил временно ограничить любые муниципальные мероприятия, прежде всего детские. Вопрос о возобновлении занятий в школах будет решен до конца недели.