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Самолёт, выполнявший рейс Москва-Уфа, экстренно сел в Шереметьево// 17.01.2017
Аэробус А320 должен был доставить в Уфу 150 пассажиров.
Самолёт, выполнявший рейс Москва – Уфа, экстренно сел в аэропорту Шереметьево через несколько минут после взлёта. Как сообщает «Интерфакс», сразу после взлёта второй пилот связался с наземными службами и запросил разрешение на экстренную посадку в связи с плохим самочувствием командира воздушного судна. После посадки первый пилот был экстренно госпитализирован, о его состоянии и причинах ухудшения здоровья не сообщается.
Пассажиры всё-таки смогли добраться до Уфы. Судя по онлайн-табло уфимской воздушной гавани, рейс сел в столице Башкирии в 1:40 по местному времени.
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