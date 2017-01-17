Самолёт, выполнявший рейс Москва-Уфа, экстренно сел в Шереметьево

Константин КЛИМОВ

Аэробус А320 должен был доставить в Уфу 150 пассажиров.

Самолёт, выполнявший рейс Москва – Уфа, экстренно сел в аэропорту Шереметьево через несколько минут после взлёта. Как сообщает «Интерфакс», сразу после взлёта второй пилот связался с наземными службами и запросил разрешение на экстренную посадку в связи с плохим самочувствием командира воздушного судна. После посадки первый пилот был экстренно госпитализирован, о его состоянии и причинах ухудшения здоровья не сообщается.

Пассажиры всё-таки смогли добраться до Уфы. Судя по онлайн-табло уфимской воздушной гавани, рейс сел в столице Башкирии в 1:40 по местному времени.