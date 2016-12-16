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В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику// 16.12.2016
По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену
Фото: пресс-службы главы Башкирии
От имени жителей уфимского микрорайона Затон к главе Башкирии обратилась пенсионерка Фира Гайсина, которая рассказала, что в их районе не хватает поликлиники. Стационарные и амбулаторные больные обслуживаются вместе в больнице №9 в стеснённых условиях. А в связи с постоянным увеличением населения микрорайона эта проблема всё больше обостряется.
– У нас в планах есть строительство типовой современной поликлиники. А рядом с ней будет ещё и детская поликлиника, – сообщил Рустэм Хамитов. – В 2017 году начнём строить, в 2018-2019 годах завершим. Понимаю, что сейчас людям некомфортно. Но через полтора-два года у нас будет нормальная поликлиника.
По словам главы региона, проект поликлиники на 500 посещений за смену площадью 8 тысяч кв. м уже подготовлен и проходит необходимые согласования.
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