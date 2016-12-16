16 декабря, пятница
СЕГО ДНЯ

«Башнефть» избрала новый состав совета директоров

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.12.2016
Большинство из них - представители "Роснефти".

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня на внеочередном собрании акционеры «Башнефти» избрали новый совет директоров.

Большинство членов совета директоров - представители  "Роснефти", их восемь.

- Павел Федоров, первый вице-президент "Роснефти"

- Елена Завалеева, первый заместитель директора департамента по отношениям с органами государственной власти

- Отабек Каримов, директор департамента производственного планирования, поставок и логистики, 

- Дидье Касимиро, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике,

- Кристоф Неринг, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии,

- Артем Пригода, директор департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разработке и добычи

- Олег Феоктистов, руководитель службы безопасности,

- Андрей Шишкин. новый председатель правления "Башнефти"

В составе также два представителя Башкирии: 

- Евгений Гурьев, заместитель премьер-министра правительства, министр земельных и имущественных отношений республики.

- Рустэм Марданов, премьер-министр правительства региона.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

16.12.2016
В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику
По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену

16.12.2016
В сети появилось видео пожара в Кумертау
В огне погиб один человек.

16.12.2016
В Башкирии водители и пассажир пострадали в массовом ДТП
Предположительно, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.

16.12.2016
Мэрия Уфы взяла перевозку детей на особый контроль

В администрации города прошел семинар-совещание по перевозкам школьников.

15.12.2016
В Башкирии не могут определить региональных операторов по сбору мусора
На сегодня пока отсутствуют единые методические рекомендации по расчету тарифов.

15.12.2016
В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов
Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.

15.12.2016
В трамваях и троллейбусах Уфы введен «тариф одного часа»
Оплата по ним возможна по картам с транспортным приложениям.

15.12.2016
В Салаватском районе Башкирии открыта новая дорога

На строительство ушло 27 миллионов рублей.

15.12.2016
В Уфе могут ввести актировку
Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.

15.12.2016
Администрация Уфы сообщает о постоянных работах по очистке наледи
В мэрии утверждают, что работы идут ежедневно.

15.12.2016
Врачи определили, какие подростки наиболее склонны к опасным играм
Исследование провел клинический психотерапевтический центр республики.

15.12.2016
В Башкирии выделят грант на систему медиабезопасности в образовательной среде
Для работы с подростками планируется привлекать блогеров и волонтеров.

14.12.2016
Башкирия вошла в ТОП-10 медиарейтинга по выполнению "майских указов" по ЖКХ
В список лучших регионов по майским указам в сфере госуправления республика не попала.

14.12.2016
Стивен Сигал подружился с Рустамом Миннихановым - inkazan.ru
Президент Татарстана написал, что актер хочет переехать в Казань

14.12.2016
За проблему жителей пожарного депо в Туймазах взялся омбудсмен Башкирии
Рим Каюмов обратился к своему коллеге в Татарстане с целью решить ее через руководство «КАМАЗа».

14.12.2016
В Уфе на этой неделе из-за детских шалостей произошло два пожара
Дети без присмотра взрослых играли с огнем.

14.12.2016
В Башкирии брошенные автомобили будут эвакуировать на спецстоянки и утилизировать
В Госсобрании-Курултае началась разработка проекта специального типового положения для муниципалитетов.

14.12.2016
В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки
Депутаты Курултая предлагают разрешить забирать машины и платить штрафы в течение месяца

14.12.2016
За «Салаватом Юлаевым» сохранили право выпускать пиво под собственным брендом
Патентная комиссия подтвердила права «Салавата Юлаева» на выпуск пива.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе возле гимназии №3 прорвало трубу

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"