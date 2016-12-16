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16 декабря, пятница
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СЕГО ДНЯ
«Башнефть» избрала новый состав совета директоров// 16.12.2016
Большинство из них - представители "Роснефти".
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня на внеочередном собрании акционеры «Башнефти» избрали новый совет директоров.
Большинство членов совета директоров - представители "Роснефти", их восемь.
- Павел Федоров, первый вице-президент "Роснефти"
- Елена Завалеева, первый заместитель директора департамента по отношениям с органами государственной власти
- Дидье Касимиро, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике,
- Кристоф Неринг, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии,
- Андрей Шишкин. новый председатель правления "Башнефти"
В составе также два представителя Башкирии:
- Евгений Гурьев, заместитель премьер-министра правительства, министр земельных и имущественных отношений республики.
- Рустэм Марданов, премьер-министр правительства региона.
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