В сети появилось видео пожара в Кумертау

15.12.2016

В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.

15.12.2016

В Уфе могут ввести актировку Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.

14.12.2016

За проблему жителей пожарного депо в Туймазах взялся омбудсмен Башкирии Рим Каюмов обратился к своему коллеге в Татарстане с целью решить ее через руководство «КАМАЗа».

14.12.2016

В Башкирии изменят порядок перемещения машин на спецстоянки Депутаты Курултая предлагают разрешить забирать машины и платить штрафы в течение месяца