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СЕГО ДНЯ

В Башкирии водители и пассажир пострадали в массовом ДТП

Злата ЗУКОВИЧ // 16.12.2016
Предположительно, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.

Фото: пресс-службы ГИБДД МВД по РБ

Сегодня около 11 часов утра в Дюртюлинском районе на 1243 километре дороги «Москва-Уфа» произошла страшная авария – 38-летний житель Саратовской области на грузовике «Mercedes-Benz» столкнулся с впереди идущей «Toyota Camry», сообщает «Башинформ». От столкновения «Toyota» выбросило на встречку, где она столкнулась с большегрузом. Далее первый грузовик врезался в «Volkswagen Jetta», который рикошетом отбросило на стоящий тягач «Volvo».

В результате ДТП 38-летнего водителя «Toyota Camry» из Нефтекамска доставили в хирургическое отделение больницы с тяжелыми травмами. Травмы получили жители Кушнаренковского района - 24-летний водитель и его 28-летний пассажир «Volkswagen Jetta».

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