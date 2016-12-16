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Мэрия Уфы взяла перевозку детей на особый контроль// 16.12.2016
В администрации города прошел семинар-совещание по перевозкам школьников.
Администрация города взяла на особый контроль перевозку детей на школьных автобусах. В управлении образовании мэрии прошел семинар-совещание на эту тему.
Как следует из сообщения мэрии, к управлению автобусами допускаются водители:
- имеющие стаж работы не менее одного года из последних трех лет;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения;
- за которые не предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами, утвержденными Минтранспорта РФ;
- прошедшие предрейсовый медосмотр,
На сегодняшний день учеников в школы Уфы возят на 31 автобусе. Все они соответствуют техническим требованиям по ГОСТу.
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