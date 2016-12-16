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Мэрия Уфы взяла перевозку детей на особый контроль

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.12.2016
В администрации города прошел семинар-совещание по перевозкам школьников.

Администрация города взяла на особый контроль перевозку детей на школьных автобусах. В управлении образовании мэрии прошел семинар-совещание на эту тему.

Как следует из сообщения мэрии, к  управлению  автобусами допускаются  водители:

-  имеющие стаж работы не менее одного года из последних трех лет;

- не  совершавшие  административные  правонарушения  в   области дорожного  движения;

- за  которые  не предусмотрено   административное наказание в виде лишения права  управления  транспортным  средством либо административный арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж  по  безопасности  перевозки детей в соответствии с правилами, утвержденными Минтранспорта РФ;

- прошедшие   предрейсовый   медосмотр,

На сегодняшний день учеников в школы Уфы возят на 31 автобусе. Все они соответствуют техническим требованиям по ГОСТу.

 

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