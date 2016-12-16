Мэрия Уфы взяла перевозку детей на особый контроль

Наталья КУЗНЕЦОВА

В администрации города прошел семинар-совещание по перевозкам школьников.

Администрация города взяла на особый контроль перевозку детей на школьных автобусах. В управлении образовании мэрии прошел семинар-совещание на эту тему.

Как следует из сообщения мэрии, к управлению автобусами допускаются водители:

- имеющие стаж работы не менее одного года из последних трех лет;

- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения;

- за которые не предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами, утвержденными Минтранспорта РФ;

- прошедшие предрейсовый медосмотр,

На сегодняшний день учеников в школы Уфы возят на 31 автобусе. Все они соответствуют техническим требованиям по ГОСТу.