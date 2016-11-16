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СЕГО ДНЯ

Эксперт: В обществе наблюдается разрыв социальных связей и эстетизация смерти

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.11.2016
Специалист института стратегических исследований прокомментировал проблему увеличения самоубийств в Башкирии.

Чтобы решить проблему роста суицидов в Башкирии, недостаточно анализировать статистику и блокировать опасные сайты. По мнению научного сотрудника Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Ильи Демичева, корень зла лежит намного глубже.
- Суициды растут, потому что в обществе происходит разрыв социальных связей, - пояснил Демичев. - А это проявляется в том числе в том, что дети оказываются неизвестно где. Если ребенка можно прозомбировать, значит, что он или сам туда пошел, или его оттуда не вытащили. Проблема в том, что у молодого поколения нет положительных идеалов, а вместо этого происходит эстетизация смерти. Есть огромный пласт культуры в этом направлении, который навязывает эту эстетику. Все вместе это дает основания для девиантного поведения. А это будет проявляться в пьянстве, росте криминала и суицидах. И если социальные связи не укреплять и не формировать нужные идеалы, нет смысла создавать  отдельные рабочие группы, организации, не смотря на всю важность их работы.

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