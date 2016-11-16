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Главврач онкодиспансера стал первым замом председателя горсовета Уфы// 16.11.2016
Депутаты выбрали Руслана Султанова на эту должность единогласно.
Главный врач республиканского клинического онкодиспансера Руслан Султанов стал первым замом председателя горсовета Уфы. Решение об этом депутаты приняли сегодня на очередном заседании. Теперь у Валерия Трофимова будет три заместителя. Помимо Султанова главу города могут замещать Кирилл Бадиков и Анатолий Горячев.
Ранее в структуре горсовета должности первого заместителя председателя не было. Необходимые изменения в регламенты депутаты внесли на заседании 25 октября.
Руслан Султанов в горсовета является руководителем фракции «Единой России». Также он возглавляет постоянную комиссию по социальной политике, здравоохранению и охране окружающей среды. Несмотря на повышение статуса, работать он, как и раньше, будет бесплатно. Основным его местом работы останется онкодиспансер.
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