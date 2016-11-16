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Глава горсовета Уфы опасается, что журналисты могут увидеть "много нехорошего"// 16.11.2016
Журналисты города обратились к председателю Горсовета с официальным письмом.
Уфимские журналисты обратились к председателю горсовета Уфы Валерию Трофимову с официальной просьбой открыть для СМИ работу комиссий совета. Инициатором обращения стала газета “Коммерсантъ-Уфа”. Свои подписи под письмом поставили корреспонденты “АиФ-Башкортостан” и информационных агентств Медиакорсеть и Башмедиа. Сегодня журналисты вручили его Трофимову во время пресс-подхода после заседания горсовета.
В качестве еще одной причины того, что СМИ не пускают на заседания комиссий, Трофимов назвал их чрезмерную продолжительность. По его словам, депутаты работают очень долго, порой до 10 часов вечера. После достаточно продолжительной беседы с журналистами Трофимов все-таки обещал, что будет вести работу в этом направлении.
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