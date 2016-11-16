Депутаты горсовета Уфы предлагают увеличить плату за коммуналку, чтобы помочь поставщику

Наталья КУЗНЕЦОВА

“Уфимским инженерным сетям” не хватает денег на ремонт труб.

Депутаты уфимского горсовета предложат республиканскому комитету по тарифам принять инвестиционную программу для “Уфимских инженерных сетей”. Она предполагает увеличение максимального индекса изменения платы за коммуналку, и как результат - рост тарифов. Решение об этом было принято сегодня на заседании уфимского горсовета.

Увеличение индексов, согласно инициативе депутатов горсовета, должно произойти с июля следующего года.

Максимальные индексы будут следующими:

- тепловая энергия - 107,2 процента (потенциальный рост - 7,2 процента),

- горячая вода – 107,18 процента,

- водоснабжение – 107 процентов,

- водоотведение – 116,4 процента.

Как пояснил после заседания журналистам председатель горсовета Валерий Трофимов, УИСу не хватает денег на реконструкцию сетей, именно поэтому и было принято такое решение. Направлять в муниципальную организацию бюджетные средства, как дал понять Трофимов, у города возможности нет.

- Сегодня тарифы «Уфимских инженерных сетей» отличаются от БашРТС только потому, что два года назад для БашРТС специальную инвестиционную программу разработало министерство ЖХК республкии, а для УИСа нет. - пояснил журналистам Трофимов. – И сегодня платежи потребителей ресурсов в Демском районе (обслуживает МУП УИС – прим.ред.) меньше, чем в основном в Уфе. При этом денег на инвестиционную программу, в том числе на реконструкцию у УИСа нет. Госкомитет рассмотрит наше предложение. При этом совокупный рост расходов на коммунальные услуги не должен превышать 12,8 процента.