16 ноября, среда
СЕГО ДНЯ

Горсовет приостановит захоронения на Южном кладбище Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.11.2016
Если не разрешится земельный спор с Михайловским сельсоветом, в июле кладбище будет закрыто.

Депутаты уфимского горсовета сегодня приняли решение приостановить новые захоронения на Южном кладбище. Решение о его расширении было принято рабочей группой при правительстве республики. Но возникли препятствия в решении земельных вопросов со стороны Михайловского сельсовета. Если проблему с землей не удастся решить до июля следующего года, кладбище будет закрыто.

Дорожную карту об организации ритуальных услуг в Уфе, рабочая группа при правительстве разработала в начале июля. Согласно краткосрочному плану кладбище должно было быть расширено на 3,7 гектара. Однако Михайловский сельсовет не предпринял нужных действий для оформления нового участка, хотя должна была сделать это в срок до 30 июля. Именно поэтому глава администрации Уфы Ирек Ялалов внес в горсовет вопрос о временном приостановлении новых захоронений. У жителей города, как пояснил сегодня на заседании горсовета первый зам Ялалова Салават Хусаинов, из-за этого больших проблем не возникнет.

- В настоящее время мы имеем резерв в том числе на Северном кладбище, - пояснил Насыртдинов, - Закончены работы по выносу сетей «Транснефти», ранее ограничивающие возможность погребения. Кроме того, администрацией города совместно с правительством республики ведутся работы по оформлению городских земель под будущее клабище  около 110 га (в районе поселка Тимашево – прим.ред.), а также оформляется передача федеральных земель в Уфимском районе общей площадь 619 га.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

16.11.2016
В Уфе карета «скорой помощи» с беременной женщиной попала в ДТП
Авария произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово ранним утром.

16.11.2016
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету
Они пройдут в городском дворце культуры.

15.11.2016
В Башкирии с начала года 31 ребёнок свёл счёты с жизнью
Большинство несовершеннолетних покончили с собой из-за несчастной любви, конфликтов с родными или их смерти.

15.11.2016
Что говорят о задержании Алексея Улюкаева
Сегодня ночью министр экономического развития РФ был задержан по подозрению в получении взятки.

15.11.2016
Ирек Ялалов: Коттеджи признают памятниками, потому что в них живут купцы
По мнению главы администрации, общественники и эксперты часто необъективны к старым зданиям.

15.11.2016
Ирек Ялалов предложил переодеть продавцов под Новый год
Глава администрации предложил устраивать в местах торговли народные гулянья.

15.11.2016
Роснефть: «Башнефть» была приобретена в соответствии с законодательством РФ
Министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан из-за "Башнефти".

14.11.2016
Прокурор Башкирии проведет прием граждан в Салаватском районе
Граждане смогут обратиться нему с жалобами на местных чиновников.

14.11.2016
Администрацию Уфы просят расширить дороги в Деме
Рост числа домов в микрорайоне привел к образованию пробок.

12.11.2016
В Уфе ледяной дождь сменился сильным туманом
В аэропорту задерживаются рейсы, которые должны прибыть в столицу Башкирии

11.11.2016
В Башкирии на сегодня около 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных
С начала года от опасного заболевания умерло более 800 человек.

11.11.2016
Выборам измерят температуру
В Казани откроется II съезд Российского общества политологов.

11.11.2016
В Уфе Михаил Бабич представил нового главного федерального инспектора по Башкирии
Эту должность, как мы уже сообщали ранее, занял экс-министр МВД республики Михаил Закомалдин.

10.11.2016
Администрацию Уфы просят о лежачем полицейском на улице Блюхера
Автомобили здесь постоянно ездят здесь с превышением скорости.

10.11.2016
Константин Толкачев поздравил бывших коллег с Днем полиции
Председатель Госсобрания Башкирии более 30 лет прослужил в органах внутренних дел.

10.11.2016
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии
Ожидается ухудшение видимости на дорогах.

09.11.2016
В Башкирии Роспотребнадзор в этом году изъял из оборота 23 тысячи килограммов продуктов
Чаще всего испорченными были молочные продукты, овощи и безалкогольные напитки.

09.11.2016
В Башкирии нет денег на покупку комплексов видеофиксации нарушений ПДД
Сейчас в республике установлено 140 стационарных комплексов наблюдения.

09.11.2016
В Уфе 36% родителей не могут оплатить питание детей в школах
Эти цифра были озвучены на региональной конференции ОНФ.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"