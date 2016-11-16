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Горсовет приостановит захоронения на Южном кладбище Уфы// 16.11.2016
Если не разрешится земельный спор с Михайловским сельсоветом, в июле кладбище будет закрыто.
Депутаты уфимского горсовета сегодня приняли решение приостановить новые захоронения на Южном кладбище. Решение о его расширении было принято рабочей группой при правительстве республики. Но возникли препятствия в решении земельных вопросов со стороны Михайловского сельсовета. Если проблему с землей не удастся решить до июля следующего года, кладбище будет закрыто.
Дорожную карту об организации ритуальных услуг в Уфе, рабочая группа при правительстве разработала в начале июля. Согласно краткосрочному плану кладбище должно было быть расширено на 3,7 гектара. Однако Михайловский сельсовет не предпринял нужных действий для оформления нового участка, хотя должна была сделать это в срок до 30 июля. Именно поэтому глава администрации Уфы Ирек Ялалов внес в горсовет вопрос о временном приостановлении новых захоронений. У жителей города, как пояснил сегодня на заседании горсовета первый зам Ялалова Салават Хусаинов, из-за этого больших проблем не возникнет.
- В настоящее время мы имеем резерв в том числе на Северном кладбище, - пояснил Насыртдинов, - Закончены работы по выносу сетей «Транснефти», ранее ограничивающие возможность погребения. Кроме того, администрацией города совместно с правительством республики ведутся работы по оформлению городских земель под будущее клабище около 110 га (в районе поселка Тимашево – прим.ред.), а также оформляется передача федеральных земель в Уфимском районе общей площадь 619 га.
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