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В Уфе карета «скорой помощи» с беременной женщиной попала в ДТП// 16.11.2016
Авария произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово ранним утром.
Фото: БашДТП
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в уфимском микрорайоне Сипайлово около девяти утра. В это время на подъезде к перекрёстку улиц Жукова и Гагарина всегда собирается пробка. Скорая помощь двигалась по встречной полосе с включённой сиреной и проблесковыми маячками, в это время с парковки одного из торговых центров выезжал автомобиль «Mazda», столкновение было неизбежно, комментируют очевидцы аварии.
По информации одного из очевидцев столкновения, опубликованной в группе БашДТП, медики везли в больницу беременную женщину, после аварии пациентку забрал другой автомобиль скорой помощи.
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