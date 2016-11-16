В Уфе карета «скорой помощи» с беременной женщиной попала в ДТП

Константин КЛИМОВ

Авария произошла в уфимском микрорайоне Сипайлово ранним утром.

Фото: БашДТП

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в уфимском микрорайоне Сипайлово около девяти утра. В это время на подъезде к перекрёстку улиц Жукова и Гагарина всегда собирается пробка. Скорая помощь двигалась по встречной полосе с включённой сиреной и проблесковыми маячками, в это время с парковки одного из торговых центров выезжал автомобиль «Mazda», столкновение было неизбежно, комментируют очевидцы аварии.

По информации одного из очевидцев столкновения, опубликованной в группе БашДТП, медики везли в больницу беременную женщину, после аварии пациентку забрал другой автомобиль скорой помощи.