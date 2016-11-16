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16 ноября, среда
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СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету// 16.11.2016
Они пройдут в городском дворце культуры.
Фото: Наталья Кузнецова
Депутаты уфимского горсовета сегодня на заседании утвердили дату слушаний по проекту городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Они состоятся 30 ноября в городском дворце культуры. Начало в три часа дня.
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