Депутаты горсовета Уфы назначили дату слушаний по городскому бюджету

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они пройдут в городском дворце культуры.

Фото: Наталья Кузнецова

Депутаты уфимского горсовета сегодня на заседании утвердили дату слушаний по проекту городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Они состоятся 30 ноября в городском дворце культуры. Начало в три часа дня.

Согласно проекту доходы и расходы в следующем году в Уфе прогнозируются в объеме 18,47 миллиарда рублей. Это первый случай за много лет, когда бюджет спланирован без дефицита.

На образование в следующем году планируется потратить 9,31 миллиарда рублей,

на ЖКХ - 3,58 миллиарда,

на национальную экономику - 1,24 миллиарда,

на общегосударственные вопросы - 1,14 миллиарда,

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 774 миллиона,

на культуру и кинематографию -343 миллиона,

на социальную политику - 447 миллионов,

на физкультуру и спорт - 516 миллионов.