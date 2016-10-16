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Минкульт установил границы для 16-ти объектов культурного наследия в Уфе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.10.2016
«Защитные зоны» составляют от одного до десяти метров.

Фото: 2rf.ru

Министр культуры Башкирии подписала указ о границах объектов культурного наследия Уфы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Границы установлены для 16-ти объектов центре города. Среди них есть как здания, которые уже включены в реестр, так и выявленные памятники архитектуры.

- Мечеть при духовном управлении, ул Тукаева д. 52,

- Дом губернатора, ул. Тукаева д.23,

- Учреждение губернское, ул. Тукаева 25,

- Учреждение губернское, ул. Матросова 1,

- Дом Сулеймановых, ул.Тукаева, 31,

- Дом Султановой, ул. Тукаева, 33,

- Здание бывшего Усмановского медресе, Тукаева, 39,

- Училище епархиально женское и приют для мальчиков, Тукаева, 48,

- Магометанское духовное собрание, ул. Тукаева, 50 и  50 а,

- Дом Тевкелевых, ул Зайнуллы Расулева, 11,

- Дом, в котором жил писатель С. Аксаков, ул. Зайнуллы Расулева, 4,

- Дом, в котором жил художник А. Тюлькин, ул. Волновая, 21,

- Усадьба Павловой, ул. Павлуновского, 7,

- Дом Боголюбовой, ул. Салавата, 16,

- Дом Напалкова, ул. Салавата, 20.

- Дом в Случевском парке, ул. Салавата, 22

Установленные границы «огораживают» памятники культуры от возможных застроек в среднем на 2-5 метров.

 

 

 

 

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