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Минкульт установил границы для 16-ти объектов культурного наследия в Уфе// 16.10.2016
«Защитные зоны» составляют от одного до десяти метров.
Фото: 2rf.ru
Министр культуры Башкирии подписала указ о границах объектов культурного наследия Уфы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Границы установлены для 16-ти объектов центре города. Среди них есть как здания, которые уже включены в реестр, так и выявленные памятники архитектуры.
- Мечеть при духовном управлении, ул Тукаева д. 52,
- Дом губернатора, ул. Тукаева д.23,
- Учреждение губернское, ул. Тукаева 25,
- Учреждение губернское, ул. Матросова 1,
- Дом Сулеймановых, ул.Тукаева, 31,
- Дом Султановой, ул. Тукаева, 33,
- Здание бывшего Усмановского медресе, Тукаева, 39,
- Училище епархиально женское и приют для мальчиков, Тукаева, 48,
- Магометанское духовное собрание, ул. Тукаева, 50 и 50 а,
- Дом Тевкелевых, ул Зайнуллы Расулева, 11,
- Дом, в котором жил писатель С. Аксаков, ул. Зайнуллы Расулева, 4,
- Дом, в котором жил художник А. Тюлькин, ул. Волновая, 21,
- Усадьба Павловой, ул. Павлуновского, 7,
- Дом Боголюбовой, ул. Салавата, 16,
- Дом Напалкова, ул. Салавата, 20.
- Дом в Случевском парке, ул. Салавата, 22
Установленные границы «огораживают» памятники культуры от возможных застроек в среднем на 2-5 метров.
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