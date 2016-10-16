Синоптики прогнозируют в Башкирии небольшое похолодание и снег

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пока минусовая температура установится только ночью.

Фото: prokazan.ru

На следующей неделе по прогнозам синоптиков в Башкирии ожидается небольшое похолодание. Ночью стабильно будет держаться минусовая температура – в среднем минус два – три градуса. Днем будет немного теплее, но не выше трех градусов.

Холоднее всего завтра, в понедельник 17 октября и в субботу, 22 октября. Ночью столбик термометра опустится до минус трех градусов.

В среду, субботу и воскресенье ожидается снег.

Сегодня погода также не радует жителей Башкирии. Например, в группах "БашДТП" и "Подслушано Сибай" опубликованы фотографии, подтверждающие, что в некоторых районах республики выпал снег.