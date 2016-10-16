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В Уфе начался финальный опрос на название сквера около 94-го лицея// 16.10.2016
Горожанам предлагает выбрать один из пяти вариантов.
Фото: ufacity.info
Администрация Советского района Уфы начала финальный опрос на лучшее название нового сквера около 94-го лицея. На прошлой неделе от горожан было принято 150 вариантов и отобраны лучшие пять.
- Зелёный сквер
- Голубиный сквер
- Сосновый сквер (Сосенки)
- Сквер имени М. Губайдуллина
- Сквер молодежи
Проголосовать можно в группе Советского района Уфы в социальной сети ВКонтакте сегодня до конца дня.
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