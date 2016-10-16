В Уфе начался финальный опрос на название сквера около 94-го лицея

15.10.2016

Начальник ГИБДД Башкирии задержал уфимского мажора-автохама По словам Динара Гильмутдинова, у водителя вообще не было прав.

14.10.2016

Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым Проводить известного режиссера в последний путь пришли друзья, знакомые, коллеги и поклонники его творчества.

13.10.2016

Активисты ОНФ проверили безопасность территорий у уфимских школ Рейд общественников, сотрудников полиции и журналистов показал, что не каждая пришкольная территория соответствует ГОСТам.

13.10.2016

Жительница Сипайлово просит отловить бродячих собак По мнению уфимки, они представляют опасность для жителей микрорайона.