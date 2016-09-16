Минприроды России создало перечень отходов, запрещенных для захоронения

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Минприроды России сформировало перечень отходов, запрещенных для захоронения, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Постановление правительства опубликовано на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Согласно документу, в перечень войдет всего 10 групп отходов. Сейчас определены уже четыре:

- Первая группа – лом и отходы чёрных и цветных металлов, а также отходы оборудования и продукции, содержащих ртуть. Их захоронение планируется запретить для с января 2017 года

- Вторая группа – отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходы продукции из термопластов, и стекла (в части упаковки) – нельзя будет направлять на полигоны с 1 января 2018 года.

- Третья группа - компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства. Запрет - с 1 января 2020 года.

- Четвертая группа – несортированные отходы, включающие виды, указанные в перечисленных пунктах перечня, будут исключены из сферы захоронения с 1 января 2024 года.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, реализация разработанных ведомством норм позволит до 2020 года кратно увеличить объем переработки отходов в России.