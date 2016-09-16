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Башкирия получила 38 автомобилей скорой и 58 школьных автобусов

Ольга КОРЗИК // 16.09.2016
Глава республики вручил медицинским и образовательным учреждениям сертификаты на получение транспорта.

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 16 сентября, глава республики Рустэм Хамитов вручил главным врачам центральных районных больниц и директорам школ сертификаты на получение автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, следует из сообщения пресс-службы.

В частности, больницы республики получили 38 автомобилей, в том числе один – на базе Ford 28575-02, 12 – на базе УАЗ 39623 и 25 – на базе Луидор-2250В0, а школы 58 автобусов, из них 35 – типа «Газель», 17 – типа «ПАЗ», три – типа «Газель NEXT», два – типа Ford, один – «КаВЗ».

В сообщении пресс-служб президента отмечается, что автомобили скорой «разработаны с учётом всех стандартов, укомплектованы системой ГЛОНАСС, кондиционерами, автономными отопителями медицинского салона, сигнальным громкоговорящим устройством, оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, средствами перемещения и перевозки пациентов и другим оборудованием для оказания скорой медицинской помощи», а автобусы «разработаны с учётом стандартов, гарантирующих безопасную перевозку детей».

Транспорт приобретен на средства из федерального бюджета.

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