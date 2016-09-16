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Федерация хоккея Башкирии подала в суд на минспорта республики// 16.09.2016
Общественная организация требует отмены решения по приостановке аккредитации.
Фото: Наталья Кузнецова
Федерация хоккея Башкирии подала иск в Арбитражный суд республики на региональное министерство спорта и молодежной политики. Общественники требуют отменить решение о приостановке аккредитации своей федерации в августе, так как считают, что оно принято необоснованно. Кроме того, они намерены направить письмо полпреду Владимира Путина по правам детей Анне Кузнецовой.
О подаче заявления в суд и намерении направить письмо детскому омбудсмену председатель федерации Александр Николаев сообщил сегодня журналистам.
- Приостановку аккредитации нам объяснили тремя причинами: то, что мы якобы не представляем игроков в сборную, отчеты - в Минспорта, а кроме того на нас жалуются спортивные клубы, - напомнил Николаев. – Но все эти пункты вымышленные, все, в невыполнении чего нас обвиняют, мы делаем. Минспорта принял это решение на комиссии, причем на комиссию даже не пригласили меня.
Параллельно с отзывом акрредитации Федерации хоккея РБ минспорта выдал ее другой общественной организации – Объединенной федерации хоккея Башкирии. Она была создана четырьмя физлицами, а идейным вдохновителем, как утверждает Николаев, стал гендиректор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Семак. Это по мнению представителей Федерации хоккея РБ (ФХРБ), было сделано незаконно, так как новая Федерация с момента создания проработала всего два-три месяца. В то время как ФХРБ существует более 15 лет.
Аккредитацию Федерации хоккея приостановили пока временно – до 17 февраля. До этой даты она может проводить соревнования, правда, неофициальные. Финансирование, по словам Николаева, осуществляется за счет пожертвований ряда бизнесменов.
- Мы хотим прежде всего, чтобы нам дали работать, - пояснил Александр Николаев. – У нас в двух лигах играет 1 600 детей, а в общей сложности – четыре тысячи детей. Что касается финансовой поддержки, то в феврале 2016 года на собрании совета директоров «Башнефти» рассматривался вопрос о выделении нам семи миллионов рублей, но пока мы так ничего и не получили. В принципе нам такой поддержки достаточно.
Прокомментировать ситуацию попросили представителя минспорта Башкирии Гульфию Кашфиеву. Однако, по ее версии, об окончательном отзыве аккредитации речь пока не идет.
- Лично мое мнение – это некий тайм-аут, - заявила она журналистам. – Мы приостановили аккредитацию только потому, что стороны (Федерация хоккея РБ и Объединеная федерация хоккея РБ – прим.ред.) не нашли общий язык. Мы надеемся, они смогут найти какое-то общее решение.
Кашфиева также дала понять, что минспорта по сути нет никакой разницы, какая именно Федерация будет иметь аккредитацию и проводить официальные соревнования. При этом, как следовало из ее ответа, у ведомства нет уверенности в том, что Объединенная федерация будет заниматься детским и юношеским хоккеем в том же масштабе, что и Федерация хоккея РБ.
- К сожалению, по новой Федерации (Объединенная федерация хоккея в РБ – прим.ред.) у меня информации намного меньше, чем по этой, - признала она. – Но насколько я знаю, у них в разработке программа развития детского и юношеского спорта в республике, так как они неоднократно писали нам письма, запрашивали статистическую информацию.
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