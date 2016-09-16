Видео: В Уфе водитель, пытавшийся проскочить на красный, сбил девушку

16.09.2016

Владимир Путин обратился к жителям страны 18 сентября он призвал голосовать всех за Россию

15.09.2016

Инвалиды Башкирии сдали нормы ГТО В Уфе завершился второй этап фестиваля по физической культуре и спорту "Равные возможности".

14.09.2016

Башпромбанк присоединят к Уралсибу Такое решение принял совет директоров 9 сентября.

13.09.2016

В Иглино организуют раздельный сбор отходов Сейчас ведут работы по оборудованию специальной контейнерной площадки.