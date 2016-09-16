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Видео: В Уфе водитель, пытавшийся проскочить на красный, сбил девушку// 16.09.2016
Момент наезда запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей.
Сегодня утром на перекрёстке улиц Кольцевая и Ульянова водитель отечественной легковушки проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В результате водитель не смог остановиться перед переходившей проезжую часть девушкой. Момент наезда попал в камеру видеорегистратора одного из автомобилей, стоявших на перекрёстке, соответствующее видео опубликовано в сообществе БашДТП.
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