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Владимир Путин обратился к жителям страны// 16.09.2016
18 сентября он призвал голосовать всех за Россию
Президент страны в преддверии выборов в Государственную думу обратился к гражданам России. Он напомнил, что 18 сентября предстоит избрать не только новый состав парламента страны, но и депутатов законодательных собраний, глав исполнительной власти.
Глава государства уверен, что только граждан России, зависит, каким будет парламент.
Владимир Путин призвал избирателей прийти на выборы, проголосовать, выразить свою позицию.
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