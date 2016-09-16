Владимир Путин обратился к жителям страны

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

18 сентября он призвал голосовать всех за Россию

Президент страны в преддверии выборов в Государственную думу обратился к гражданам России. Он напомнил, что 18 сентября предстоит избрать не только новый состав парламента страны, но и депутатов законодательных собраний, глав исполнительной власти.

- Избирательная кампания завершается. Всем её участникам были созданы равные условия для открытой справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов, - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства уверен, что только граждан России, зависит, каким будет парламент.

- Убеждён, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России, - заявил президент страны.

Владимир Путин призвал избирателей прийти на выборы, проголосовать, выразить свою позицию.