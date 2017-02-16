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СЕГО ДНЯ

В Уфе состоялся импровизированный концерт Бориса Гребенщикова

Кристина ДЕЙНЕКО // 16.02.2017
Незапланированное мероприятие прошло в Гостином Дворе

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, в преддверии концерта Бориса Гребенщикова, состоялось небольшое импровизированное выступление артиста в Гостином Дворе. В течение 30 минут певец играл давно полюбившиеся уфимцам песни. Публика приняла Гребенщикова на ура. Слушатели хлопали и подпевали музыканту. Наш корреспондент побывал на месте событий.

 

 

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