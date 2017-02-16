В Уфе состоялся импровизированный концерт Бориса Гребенщикова

15.02.2017

Квитанции за коммуналку теперь можно получать по электронной почте Для этого надо обратиться в ЕРКЦ Уфы или подать заявку в электронном виде.

12.02.2017

В Уфе по видеозаписям разыскивают фальсификаторов выборов Активисты подготовили фото и видео еще пятерых участников фальсификаций.