Региональным чиновникам могут разрешить работать до 70 лет

Константин КЛИМОВ

В Госдуму внесли законопроект, повышающий пенсионный возраст чиновникам.

До 70 лет могут увеличить предельный возраст пребывания на службе для региональных чиновников, соответствующие поправки внесли представители Ставропольской думы на рассмотрение нижней палатой.

- Федеральная гражданская служба и гражданская служба субъектов являются одним видом государственной службы, для обеспечения успешного функционирования деятельности государственных органов законопроектом предлагается предоставить право на продление срока пребывания на гражданской службе субъектов до 70 лет государственным гражданским служащим субъектов РФ, замещающим должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей, назначившему их на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу, - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному в электронной библиотеке документов Госдумы.