В Башкирии вспышка гриппа зафиксирована в Бирском районе

Наталья КУЗНЕЦОВА

В республике увеличивается число заболевших.

Фото: okeydoc.ru

В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших гриппом. В регионе заболели около 24 тысяч человек. Теперь он пришел в Бирский район республики, здесь опасный вирус подхватили уже около 400 человек, сообщает телеканал «РИК-ТВ».

- Лабораторные исседования подтвердили, что место прошлогоднего H1N1 занял новый вид вируса Н3N2 (гонконгский - прим.ред.), - говорится в видеосюжете телеканала.

Пока порог заболеваемости в районе не превышен.

Напомним, в Стерлитамаке зафиксировано 10 случаев заболеваемости гонконгским гриппом.