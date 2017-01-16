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В Башкирии вспышка гриппа зафиксирована в Бирском районе// 16.01.2017
В республике увеличивается число заболевших.
Фото: okeydoc.ru
В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших гриппом. В регионе заболели около 24 тысяч человек. Теперь он пришел в Бирский район республики, здесь опасный вирус подхватили уже около 400 человек, сообщает телеканал «РИК-ТВ».
- Лабораторные исседования подтвердили, что место прошлогоднего H1N1 занял новый вид вируса Н3N2 (гонконгский - прим.ред.), - говорится в видеосюжете телеканала.
Пока порог заболеваемости в районе не превышен.
Напомним, в Стерлитамаке зафиксировано 10 случаев заболеваемости гонконгским гриппом.
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