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Путин выразил соболезнования президенту Киргизии в связи с жертвами авиакатастрофы// 16.01.2017
Жертвами крушения транспортного Boeing на дачный поселок под Бишкеком стали не менее 37 человек.
Фото: Vladimir Pirogov/Reuters
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными падением самолёта на жилые дома под Бишкеком, сообщает сайт президента страны. Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики. Путин передал слова поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Крупная авиакатастрофа произошла в Киргизии утром 16 января. Транспортный самолет Boeing 747 турецкой компании ACT разбился при заходе на посадку, рухнув на дачный поселок рядом с аэропортом. Жертвами крушения стали по меньшей мере 37 человек, в основном это жители поселка. Хотя самолет производил посадку в условиях тумана, предварительной причиной аварии называется ошибка пилотирования.
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