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Врач, уволенный из-за скандала в 13-ой больнице в Уфе, вышел на работу

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.01.2017
Приказ о его увольнении отменен из-за нехватки специалистов.

Фото: youtube.com

Врач-травматолог Фагим Хамидуллин, которого уволили из-за скандала с ползущей на рентген пациенткой, вновь работает в 13-ой больнице. Приказ о его увольнении отменен, сообщает «АиФ Башкортостан».

 – 11 января я получил уведомление об увольнении, а уже на следующий день мне позвонил зам. и.о. главврача и сообщил, что приказ отменен, и я могу выйти на работу – принимать-то больных некому, врачей не хватает, – пояснил Хамидуллин изданию.

Травматолог выразил свое отношение к произошедшему. По его словам, в данной ситуации, просто «раздули из мухи слона».

- Она могла ходить с помощью костылей с небольшой нагрузкой на оперированную ногу, - сказал Хамидуллин о женщине, снятой на видео. - Обычно в этом случае мы рекомендуем передвигаться, держась за перила. Пациенты поликлиники, и травмированные, и онкобольные, поднимаются и на второй, и на третий этаж. Если кто-то из особо сложных попросит, сажаем на стул и несем на второй этаж, на рентген. Почему-то Меленчук выбрала другой путь – снять видео. Конечно, удобнее было бы, если бы рентгенкабинет был на первом этаже, но пока никто не падал из-за этого на колени.

Вести прием пациентки, ставшей причиной скандала, травматолог в больнице больше не будет.

- В следующий раз организуем Меленчук прием на дому, - сказал он. - Не дай Бог, упадет где-нибудь, подвернет ногу – опять будет скандал.

По данным минздрава Башкирии, ремонт лифта в первой поликлинике запланирован на 2017 год. На оборудование лифтов и подъёмников в медучреждениях по республиканской программе «Доступная среда» в 2016 году выделено 26 млн рублей.

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