В Башкирии не могут определить региональных операторов по сбору мусора

Наталья КУЗНЕЦОВА

На сегодня пока отсутствуют единые методические рекомендации по расчету тарифов.

В связи с изменением федерального законодательства все действия с твердыми коммунальными отходами должны проводить специально отобранные региональные операторы. Однако пока их невозможно отобрать, так как не определено, по каким тарифам, будет платить этим фирмам население.

- К сожалению, на практике все оказалось не так-то просто, - пояснил сегодня на тематическом круглом столе в Госсобрании-Курултае министр экологии и природопользования Башкир Илдар Хадыев. – Не определены единые методические организации по расчету тарифов, поэтому непонятно, сколько должно платить население этим операторам.

В ноябре в Башкирии утверждена территориальная схема по обращению с отходами: республика поделена на четыре зоны. В регионе построено 47 полигонов, и 10 сортировочных линии. Но пока это не дает нужных результатов. В минэкологии надеются, что это произойдет, сразу после определения региональных операторов.