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В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов// 15.12.2016
Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Сегодня глава Башкирии, выступая на торжественном собрании, посвящённом 25-летию Академии наук республики отметил, что нет полной удовлетворённости оттого, что нет соответствующего взаимодействия власти и науки. От этого страдают и государственные структуры, и научное сообщество.
- За шесть лет я не получил ни одной серьёзной аналитической записки: ни о состоянии дел в науке, ни о новых прорывных направлениях, которые нужно поддержать, ни о перспективах развития научных коллективов. Чаще всего приходилось обсуждать мелкие вопросы, разбирать мелкие конфликты и делать ту работу, которую можно назвать «текучкой», - сказал Рустэм Хамитов.
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