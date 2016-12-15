В Академии наук Башкирии назрели перемены: Рустем Хамитов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава региона считает, что нет чёткой, совместной работы властных структур республики и научного сообщества.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Сегодня глава Башкирии, выступая на торжественном собрании, посвящённом 25-летию Академии наук республики отметил, что нет полной удовлетворённости оттого, что нет соответствующего взаимодействия власти и науки. От этого страдают и государственные структуры, и научное сообщество.

- За шесть лет я не получил ни одной серьёзной аналитической записки: ни о состоянии дел в науке, ни о новых прорывных направлениях, которые нужно поддержать, ни о перспективах развития научных коллективов. Чаще всего приходилось обсуждать мелкие вопросы, разбирать мелкие конфликты и делать ту работу, которую можно назвать «текучкой», - сказал Рустэм Хамитов.