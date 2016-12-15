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15 декабря, четверг
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СЕГО ДНЯ
В трамваях и троллейбусах Уфа введен «тариф одного часа»// 15.12.2016
Оплата по ним возможна по картам с транспортным приложениям.
Сегодня, 15 декабря, в трамваях и троллейбусах города Уфы вводится «тариф одного часа», сообщает официальный сайт МУЭТ Уфы. По этому тарифу пассажир платит за первый проезд 22 рубля. Затем, в течение часа, можно совершить неограниченное число поездок с пересадками.
- Оплата по данному тарифу возможна с помощью банковских карт Сбербанка с транспортным приложением, говорится в сообщении МУЭТа. - Отличительным признаком такой карты является надпись «Транспортный оператор ООО «Стандарт» на обратной стороне.
При получении банковской карты с транспортным приложением изначально устанавливается тариф обычный тариф – по 18 рублей. Для переключения на «тариф одного часа» необходимо обратиться в любой пункт реализации и пополнения транспортных карт МУЭТа. Здесь же, а также в банкоматах Сбербанка, можно будет пополнить баланс транспортного приложения.
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