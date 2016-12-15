В Салаватском районе Башкирии открыта новая дорога

Наталья КУЗНЕЦОВА

На строительство ушло 27 миллионов рублей.

В Салаватском районе состоялось торжественное открытие подъездной дороги к деревне Ташаулово, сообщает агентство «Башинформ». Она построена благодаря реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы».

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- Общая протяженность дороги — 2,85 километра, стоимость строительства составила 27 миллионов рублей, - говорится в сообщении. - Средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Всего в текущем году на содержание и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения направлено 8,7 миллиардов рублей. На дороги местного значения выделено 6,6 миллиардов. Построено и реконструировано 53, отремонтировано — 800 километров дорог. Введено в эксплуатацию 50 мостов.