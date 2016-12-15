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В Салаватском районе Башкирии открыта новая дорога// 15.12.2016
На строительство ушло 27 миллионов рублей.
В Салаватском районе состоялось торжественное открытие подъездной дороги к деревне Ташаулово, сообщает агентство «Башинформ». Она построена благодаря реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы».
- Общая протяженность дороги — 2,85 километра, стоимость строительства составила 27 миллионов рублей, - говорится в сообщении. - Средства были выделены из федерального и республиканского бюджетов.
https://rs.mail.ru/d24123778.gif?test_id=300&sz=3&rnd=206847983&ts=1481798491&sz=3
Всего в текущем году на содержание и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения направлено 8,7 миллиардов рублей. На дороги местного значения выделено 6,6 миллиардов. Построено и реконструировано 53, отремонтировано — 800 километров дорог. Введено в эксплуатацию 50 мостов.
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