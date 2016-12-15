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СЕГО ДНЯ

В Уфе могут ввести актировку

Кристина ДЕЙНЕКО // 15.12.2016
Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Администрация Уфы сообщила при какой температуре школьники могут не посещать учебные заведения. Актировка (освобождение от занятий) для учеников начальных классов вводится при температуре ниже  -25 градусов , для средних классов при -28, -30 градусах. Старшекласники могут остаться дома если столбик термометра упадет до -31 и ниже.

Родители сами вправе принять решение, вести при морозе ребенка в школу или лучше оставить дома. 

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