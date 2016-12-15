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Администрация Уфы сообщает о постоянных работах по очистке наледи// 15.12.2016
В мэрии утверждают, что работы идут ежедневно.
Фото: ufacity.info
По данным администрации Уфы, в городе постоянно ведутся работы по очистке дорого от наледи. В качестве примера мэрия приводит данные по Кировского району.
- Сегодня расчистку дорог производят 53 единицы снегоуборочной техники - тракторы, грейдеры, погрузчики, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ежедневно 143 дворника расчищают дворовые территории, подходы к пешеходным переходам и остановкам. Во избежание травматизма дороги и тротуары посыпаются пескосоляной смесью.
Работники коммунальных служб отмечают, что снегоуборочной технике часто мешают припаркованные во дворах автомобили, это снижает качество расчистки проездов.
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